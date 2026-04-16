15:46, 16 апреля 2026

Российский суд не оценил шансон «Наступи менту на горло»

Забайкальский суд признал экстремистской песню «Наступи менту на горло»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Забайкальский краевой суд признал экстремистской песню «Наступи менту на горло» исполнителя шансона Андрея Забродина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение принято по иску зампрокурора региона и подлежит немедленному исполнению. Его копия отправлена для исполнения в управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю для блокировки распространения трека в интернете.

Суд установил, что в песне имеются высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистским материалом одного из вариантов популярной песни «Сигма-бой».

