07:31, 16 апреля 2026Силовые структуры

Российского миллиардера обвинили в создании ОПС

ТАСС: Миллиардеру Сулейманову добавили к организации двух убийств создание ОПС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Следователи ужесточили обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому вменялась организация двух расправ и покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчине добавили статью о создании преступного сообщества (ОПС). Других фигурантов его дела обвинили в участии в этом ОПС.

Одного из самых влиятельных миллиардеров в России задержали в октябре 2025 года. По версии следствия, он организовал расправу над профсоюзным деятелем «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым в 1999 году и бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгием Талем в 2004 году.

Кроме этого, Сулейманову вменяют организацию покушения на адвоката Илью Перегудова. Показания об этом дал секретный свидетель под псевдонимом «Тарковский».

