03:53, 16 апреля 2026

Съедение тела бойца ВСУ собаками попало на камеру российского дрона

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Тело бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), убитого своим же сослуживцем в районе Константиновки, было раскопано и съедено бродячими собаками. Об этом ТАСС сообщил оператор разведывательного беспилотника Южной группировки войск с позывным Акула.

«Я подлетел, заметил, что происходит какое-то передвижение, и по рации услышал, что нужно продолжать разведку, (...) приблизив камеру, увидел, что передвигаются два бойца ВСУ. Записывая на видео, дальше мы увидели, как один расправляется с другим, позже его закапывают. (...) Мы мониторили дальше это место, в общем, было видно, как тело этого бойца раскопали собаки и съели его», — рассказал он.

Акула заявил, что был в ужасе от увиденного. Оператор также сообщил, что военнослужащие ВСУ даже не предпринимают попыток вывозить тела сослуживцев с улиц Константиновки.

Ранее бойцы ФСБ из антитеррористического подразделения «Горыныч» уничтожили три диверсионные группы ВСУ в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что украинские военные готовили диверсии против Российской армии в жилой застройке.

