09:59, 16 апреля 2026Силовые структуры

Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

Экс-депутат Гридин избегает явки к силовикам по делу о взрыве шахты «Листвяжная»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области и экс-депутат Государственной Думы России Владимир Гридин знает об уголовном деле, которое расследуется против него, но избегает явки в правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно материалам, возбуждение дела в отношении Гридина и его розыск являются обоснованными. Сам бизнесмен о них знает, «однако ни в орган предварительного расследования, ни в суд не явился».

Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла в ноябре 2021 года и унесла жизни 51 человека. Погибшими числятся 46 горняков и 5 спасателей, принимавших участие в поисках.

Гридину, который вскоре после взрыва на «Листвяжной» сбежал из России в Монако, вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Сам он не признает вину и считает обвинение против себя необоснованным.

