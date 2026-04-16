Журналистка Собчак назвала приговор бывшему мужу Лерчек дикой несправедливостью

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала решение суда по делу бывшего мужа блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина, признанного виновным в выводе из страны более 250 миллионов рублей. В своем Telegram-канале она назвала вынесенный ему приговор дикой несправедливостью.

«Все, что происходит вокруг Чекалиных, — какой-то беспросветный мрак... И главный сигнал для всех: не надо выплачивать все деньги — все равно вас посадят. Дикая несправедливость», — написала Собчак.

13 апреля суд в Москве приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Еще до вынесения приговора он записал видеообращение, в котором отказался признать вину и заявил, что выплатил все долги по налогам.

Уголовное дело о выводе из России в ОАЭ более 250 миллионов рублей возбудили и против Лерчек, но в марте суд приостановил его. Причиной стала тяжелая болезнь блогерши: у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.