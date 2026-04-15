Бывший муж Лерчек отказался признать свою вину

Силовые структуры
23:57, 15 апреля 2026

Бывший супруг Лерчек в видео отказался признать вину и понадеялся на апелляцию
Марина Совина
Артем Чекалин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин, осужденный на семь лет за вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ, записал видеообращение, в котором отказался признать свою вину и выразил надежду на апеляцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик опубликовала защита Чекалина, он был записан накануне оглашения приговора.

Защита считает вынесенный ему приговор необоснованным и собирается его обжаловать.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа Лерчек к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей.

