Бывший муж Лерчек отказался признать свою вину

Бывший супруг Лерчек в видео отказался признать вину и понадеялся на апелляцию

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин, осужденный на семь лет за вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ, записал видеообращение, в котором отказался признать свою вину и выразил надежду на апеляцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик опубликовала защита Чекалина, он был записан накануне оглашения приговора.

Защита считает вынесенный ему приговор необоснованным и собирается его обжаловать.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа Лерчек к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей.