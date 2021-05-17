00:17, 16 апреля 2026

Трамп пожаловался на союзников из-за Ормузского пролива

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзникам Вашингтона не нравится идея называть Ормузский пролив в его честь. Об этом он высказался в интервью Fox Business.

Американский лидер уточнил, что партнеры страны не хотят называть Ормуз «проливом Трампа». Он подчеркнул, что отношения США с союзниками, отказавшимися помочь во время операции «Эпическая ярость» и блокады Ормузского пролива, не будут прежними.

«Вы можете называть его либо Ормузским проливом, либо проливом Ормуз. Что лучше? Говорят, что подойдет и то, и другое. Вы можете называть его и так, и так. Единственное, как вы не можете его называть, это "Пролив Трампа". Им не нравится эта идея», — пожаловался он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

