21:36, 16 апреля 2026

Трамп высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, это скоро завершится», — сказал он. По его словам, в данный момент большую часть его внимание занимает Иран, а не Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта. При этом Зеленский добавил, что последние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями не привели ни к каким результатам.

