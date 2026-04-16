Трамп высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что надеется на скорое завершение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, это скоро завершится», — сказал он. По его словам, в данный момент большую часть его внимание занимает Иран, а не Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта. При этом Зеленский добавил, что последние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями не привели ни к каким результатам.