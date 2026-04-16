Тушу редчайшего 150-летнего животного вынесло на берег

07:00, 16 апреля 2026

В Ирландии на берег вынесло тушу 150-летней гренландской полярной акулы
Никита Савин

Фото: @irishwhaleanddolphingroup

В Ирландии на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы, представляющей самых долгоживущих позвоночных животных на Земле. Об этом сообщает Need To Know.

Останки редчайшего животного обнаружили 11 апреля на пляже недалеко от населенного пункта Финисклин в графстве Слайго Хаммад Чаудхри и Джеймс Уинтерс. Сначала нашедшие подумали, что это гигантская акула, однако позже ученые подтвердили, что это именно гренландская полярная акула. Также выяснилось, что это был самец, достигший примерно 150-летнего возраста. Останки передали в Музей естественной истории для дальнейшего изучения.

Гренландские полярные акулы — самые холодолюбивые из всех акул. Они обитают на больших глубинах на севере Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Эти рыбы неторопливы и пугливы. Долгое время они считались одними из самых загадочных существ на планете. Продолжительность их жизни по разным оценкам может составлять от 270 до 500 лет. Самцы достигают половой зрелости примерно к 150 годам, так что особь, найденная в Ирландии, была достаточно молодой. Сейчас ученые пытаются установить причины случившегося.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Ранее сообщалось, что редчайшего австралийского ремнезуба впервые обнаружили в водах Таиланда. Пятиметровое животное, относящееся к отряду китообразных, выбросило на берег в провинции Чантхабури.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Стало известно о попытке США вытеснить Россию из Ливии

    Мошенники стали активно использовать ограничения работы интернета в России

    Тушу редчайшего 150-летнего животного вынесло на берег

    Врач рассказал о причине болезненной эрекции

    Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в соседней стране

    США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе

    Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку

    Глава СВР рассказал о договоренностях России и США по Украине

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    Все новости
