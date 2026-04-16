Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:19, 16 апреля 2026

Тысячелетнее мужское украшение впервые нашли в древнем русском городе

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

У села Шулец под Ростовом в Ярославской области при раскопках нашли медную накладку с растительным орнаментом, которую мужчины-воины носили на своем кожаном поясе, рассказал портал YarNews.

Эта находка была сделана летом 2025 года, но известно о ней стало только сейчас, когда ученые смогли подробнее ознакомиться с раритетом. В музее-заповеднике «Ростовский Кремль» отметили, что накладка была своеобразным украшением, которое крепилось с помощью специальных штифтов.

Ее датировали второй половиной IX века — то есть ей более 1100 лет, она может быть ровесницей самого Ростова. Предмет частично обгоревший — предполагается, что накладку использовали в погребальном обряде с совершением кремации.

Ранее похожие предметы находили в погребениях волжских булгар, марийцев, а также в Венгрии, Швеции, Западной Сибири и на Южном Урале. В округе Ростова (а возможно, и на территории Северо-Восточной Руси) такая накладка встречена впервые, подчеркнули сотрудники Ростовского Кремля.

В прошлом году сообщалось, что археологи обнаружили на территории башенного комплекса Герити в Ингушетии древние родовые захоронения, самые ранние из которых относятся к доисламской эпохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok