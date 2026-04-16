Тысячелетнее мужское украшение впервые нашли в древнем русском городе

Под Ростовом нашли мужское украшение — медную накладку возрастом 1100 лет

У села Шулец под Ростовом в Ярославской области при раскопках нашли медную накладку с растительным орнаментом, которую мужчины-воины носили на своем кожаном поясе, рассказал портал YarNews.

Эта находка была сделана летом 2025 года, но известно о ней стало только сейчас, когда ученые смогли подробнее ознакомиться с раритетом. В музее-заповеднике «Ростовский Кремль» отметили, что накладка была своеобразным украшением, которое крепилось с помощью специальных штифтов.

Ее датировали второй половиной IX века — то есть ей более 1100 лет, она может быть ровесницей самого Ростова. Предмет частично обгоревший — предполагается, что накладку использовали в погребальном обряде с совершением кремации.

Ранее похожие предметы находили в погребениях волжских булгар, марийцев, а также в Венгрии, Швеции, Западной Сибири и на Южном Урале. В округе Ростова (а возможно, и на территории Северо-Восточной Руси) такая накладка встречена впервые, подчеркнули сотрудники Ростовского Кремля.

В прошлом году сообщалось, что археологи обнаружили на территории башенного комплекса Герити в Ингушетии древние родовые захоронения, самые ранние из которых относятся к доисламской эпохе.

