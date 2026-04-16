Украинцы включили сценарий ядерного удара по Красной площади в компьютерную игру

Украинские разработчики планируют презентовать компьютерную игру Metro 2039, которая включает, среди прочего, сценарий ядерного удара по Красной площади в Москве. Кадр из игры опубликовал Telegram-канал Insider UA.

«Кадр из украинской игры Metro 2039, которая выйдет уже этой зимой. Это ядерный взрыв на Красной площади в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее в кабинете украинского лидера Владимира Зеленского была замечена картина с горящим Кремлем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об этом одним словом: «психбольница».