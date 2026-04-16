Сопредседатель АдГ Вайдель выразила недовольство визитом Зеленского в Берлин

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На своей странице в соцсети X она призвала к реалистичной политике в отношении Киева.

Она предупредила, что более тесное сотрудничество Берлина и Киева в сфере обороны и восстановления означает больше денег немецких налогоплательщиков для Украины.

«Вместо миллиардов на продление зарубежных войн нам нужна помощь внутри страны; вместо очередных пустых чеков нам, наконец, нужна реалистичная мирная политика», — призвала Вайдель.

Ранее депутат бундестага от АдГ, член комитета по иностранным делам Герольд Оттен прокомментировал действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении конфликта на Украине. По мнению депутата, попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, Мерц все глубже втягивает Германию в конфликт на Украине.