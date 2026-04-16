21:34, 16 апреля 2026Мир

В Израиле отреагировали на угрозу России ударить «Орешником» по их заводу

Ynet: Россия может ударить по компании в Хайфе, которая помогает Украине с БПЛА
Екатерина Щербакова
В Израиле отреагировали на угрозу со стороны России ударить «Орешником» по европейским заводам, которые помогают Украине в производстве комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет израильское издание Ynet, под прицелом компания, базирующаяся в городе Хайфе.

«По версии Москвы, базирующаяся в Хайфе компания поставляет ключевые модули связи для беспилотников. В России утверждают, что именно такие компоненты обеспечивают работу систем дистанционного управления, используемых украинскими дронами», — отмечается в публикации.

До этого Министерство обороны России раскрыло все адреса европейских предприятий, которые производят дроны и комплектующие к ним для ударов по территории России. В списке числится 11 филиалов, расположенных в разных странах.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть точные координаты опасных для страны объектов, и по ним можно в любой момент запустить «Орешник».

    Последние новости

    Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

    Росгвардия уничтожила радиолокационную станцию ВСУ и показала это на видео

    Москвичам назвали самый теплый день недели

    Израиль потребовал сохранить войска в Ливане после завершения конфликта

    Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить на время обжалования

    Глава Туапсинского округа рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА

    Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

    В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

    Пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены

    Все новости
