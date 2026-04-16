18:25, 16 апреля 2026Бывший СССР

В МИД связали мобилизацию на Украине с событиями в Буче

Захарова: Украина проводит мобилизацию, чтобы устранить очевидцев событий в Буче
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Есть все основания считать, что Украина проводит мобилизацию, чтобы устранить очевидцев того, что произошло в Буче в 2022 году на самом деле. Так события в городе с мобилизацией в ходе брифинга связала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть все основания полагать, что киевский режим избавляется от всех, кто рано или поздно сможет или смог бы рассказать правду об инсценировке в Буче весной 2022 года», — заявила дипломат.

Она добавила, что такие свидетели мешают Украине продвигать на международном уровне собственную версию событий.

На брифинге Захарова также заявила, что Германия — это главный партнер Украины по «могилизации» украинцев. Она с иронией отметила, что в Берлине процветание Украины связывают с похоронами страны.

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
