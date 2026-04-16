Захарова: Украина проводит мобилизацию, чтобы устранить очевидцев событий в Буче

Есть все основания считать, что Украина проводит мобилизацию, чтобы устранить очевидцев того, что произошло в Буче в 2022 году на самом деле. Так события в городе с мобилизацией в ходе брифинга связала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть все основания полагать, что киевский режим избавляется от всех, кто рано или поздно сможет или смог бы рассказать правду об инсценировке в Буче весной 2022 года», — заявила дипломат.

Она добавила, что такие свидетели мешают Украине продвигать на международном уровне собственную версию событий.

На брифинге Захарова также заявила, что Германия — это главный партнер Украины по «могилизации» украинцев. Она с иронией отметила, что в Берлине процветание Украины связывают с похоронами страны.