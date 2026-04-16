Захарова назвала Германию главным партнером Украины по «могилизации» украинцев

Германия — это главный партнер Украины по «могилизации» украинцев. Так в ходе еженедельного брифинга ФРГ назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Украинский президент Владимир] Зеленский назвал Германию главным оборонным партнером Украины. В переводе на человеческий язык Германия — главный партнер Зеленского по "могилизации" граждан Украины», — заявила дипломат.

Она также с иронией отметила, что в Берлине процветание Украины связывают с похоронами страны.

Ранее депутат бундестага от АдГ, член комитета по иностранным делам Герольд Оттен прокомментировал действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении конфликта на Украине. По мнению депутата, попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, Мерц все глубже втягивает Германию в конфликт на Украине.