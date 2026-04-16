05:01, 16 апреля 2026

В одной стране объявили о нашествии «несуществующих» хищников

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gert Vrey / Shutterstock / Fotodom

Исследователи так называемого феномена больших кошек в Великобритании утверждают, что эти животные плодятся и адаптируются к жизни в стране. Об этом пишет Daily Star.

Автор недавно вышедшей книги Big Cats: Facing Britain's Wild Predators («Большие кошки: встречи с британскими дикими хищниками») Рик Минтер объявил, что многочисленные наблюдения и исследования следов ДНК доказывают, что в Великобритании наблюдается настоящее нашествие животных, которых ученые считают несуществующими. По словам исследователя, пантеры и другие крупные кошки захватывают все большие территории, однако «живут вдали от любопытных глаз».

Робин Винтер много лет собирает сообщения о наблюдении крупных кошек на юге Англии. Он утверждает, что у людей, интересующихся феноменом, нет никаких сомнений в существовании этих хищников в Британии. «Здесь обитают большие кошки, в основном похожие на леопардов и пантер, но иногда на пум и совсем редко — на рысей. Их видели в самых разных частях страны», — сказал Винтер.

По его словам, дикие кошачьи заметно расплодились за последние годы, и правительство должно разработать программу их защиты. Такого же мнения придерживается Гэри Ридли, который 20 лет занимается изучением диких кошек. За время работы он собрал сотни свидетельств очевидцев, многие из которых были получены от представителей властей благодаря Закону о свободе информации.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

В декабре 2024 года профессор из Уорикского университета Робин Аллаби заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению ученых, в Великобритании нет. Биолог провел ДНК-тест останков овцы, найденных в 2023 году, и нашел на них биологический материал крупной кошки из рода пантер.

