15:40, 16 апреля 2026

В России назвали методы борьбы с массовым производством БПЛА в Европе

Анпилогов: Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатией
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бороться с массовым производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то могут быть использованы и военные решения, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Его цитирует газета «Взгляд».

Аналитик напомнил, что, согласно принятым на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году нормам, не вовлеченным в конфликт государствам запрещено размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается. «Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», — добавил эксперт.

Анпилогов также обратил внимание на то, что список производств беспилотников опубликовал не МИД, а Министерство обороны. По его мнению, это предполагает военное решение задачи.

Также спикер признал, что Украина уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», — отметил он.

В среду, 15 апреля, Минобороны России сообщило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) руководство некоторых европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории РФ. В ведомстве назвали это шагом, ведущим к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

