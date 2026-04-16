Шеремет предостерег производящие дроны для ВСУ страны от эскалации конфликта

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратился к политикам западноевропейских стран после раскрытия адресов производства дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по России и предостерег их от эскалации и расширения географии военного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий выразил мнение, что население этих стран должно знать, что политика их лидеров и элит может поставить под угрозу безопасность на всем европейском континенте.

«Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры», — обозначил Шеремет.

Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники для ударов по российской территории и комплектующих к ним. В частности, в список вошли филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.

