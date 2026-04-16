12:35, 16 апреля 2026Наука и техника

В России создали линейку «сбросов» для дронов-бомбардировщиков

«Ростех» создал линейку унифицированных боеприпасов для боевых БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Ростех» создал семейство боеприпасов для различных боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Изделия уже применяют в боевых действиях на беспилотных бомбардировщиках, FPV-дронах и мультикоптерах, сообщила госкорпорация.

В линейку унифицированных боевых нагрузок входят «сбросы» осколочно-фугасного действия, а также зажигательные боевые части. Изделия позволяют эффективно поражать различные цели, включая укрепления, артиллерию, легкобронированную и небронированную технику.

Также российские специалисты разработали многофакторные боевые нагрузки, которые одновременно воздействуют на цель кумулятивной струей, осколками и огнем. «Одномоментное бронебойное, бризантное, осколочно-фугасное и зажигательное действие позволяет оператору поражать с помощью дронов одного и того же типа почти любую мишень на поле боя. Это сильно расширяет гибкость применения аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее сапер 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка Артем Кирнасов рассказал, что российские дроны «Молния-2» снаряжают кумулятивно-осколочно-термобарическими боевыми частями КОТБЧ. Они могут поражать укрепления, технику и живую силу противника.

