18:16, 14 апреля 2026Наука и техника

Российский дрон «Молния» получил «кумулятивный коктейль»

«Известия»: Российские дроны «Молния-2» получили уникальную боеголовку КОТБЧ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Молния-2» получили уникальную боевую часть с тремя типами воздействия. Особенности «кумулятивного коктейля» раскрыл сапер 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка Артем Кирнасов в беседе с «Известиями».

Он закрепил на «Молнии-2» универсальную кумулятивно-осколочно-термобарическую боевую часть КОТБЧ. Отмечается, что кумулятивная струя изделия способна пробивать перекрытия блиндажей и технику, а термобарический эффект создает избыточное давление для поражения живой силы противника в замкнутом пространстве. Также при срабатывании боеголовки образуются осколки для вывода из строя небронированной техники и оборудования.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Основную боевую часть дополняют дублирующим кумулятивным зарядом. Он необходим для общего подрыва снаряжения в ситуациях, когда основной заряд не срабатывает от удара.

В августе стало известно, что военно-промышленный комплекс России наладил выпуск боеприпасов для беспилотников. В частности, бойцы используют изделия ОФСП (унифицированный осколочно-фугасный специальный боеприпас) и КЗСП (заводской кумулятивный боеприпас для сброса).

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
