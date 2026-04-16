В российских супермаркетах появилась новая линейка блюд для полезного питания

«Перекресток» назвал особенности линейки готовой еды для здорового питания

Решение о расширении ассортимента принято на фоне устойчивого тренда на здоровое питание и функциональные продукты в России. Об этом свидетельствуют данные сети и результаты исследований рынка. Так, в первом квартале 2026 года продажи протеиновой линейки бренда «Зеленая линия» выросли на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом веган-продукты показали рост на 22 процента, а безглютеновые позиции — на 19 процентов.

Новая линейка объединяет блюда с чистым составом и подходит для популярных протоколов питания, таких как кето, веган и палео. Ассортимент также включает позиции с повышенным содержанием белка и коллагеном. Всего в линейку вошло 40 блюд, среди которых протеиновый завтрак с креветками и киноа, овсяные безглютеновые блинчики с клубникой, сырники из тофу с тыквой, крем-суп из чечевицы, кетобифштекс из говядины, обжаренные на масле гхи креветки с брокколи и клубничное смузи с питахайей.

«Мы регулярно сотрудничаем с "Перекрестком" по разработке ассортимента для правильного питания», — прокомментировал эксперт по питанию Университета образовательной медицины (УОМ). Он отметил, что в рамках партнерства специалисты проверили каждую позицию, проанализировали составы и исключили стоп-ингредиенты. Также эксперты оценили сбалансированность блюд по белкам, жирам и углеводам.

Все товары прошли проверку Университета образовательной медицины и системы качества X5, получив соответствующий знак на упаковке. Каждая позиция готовится с использованием щадящих технологий и соответствует принципам чистого состава. Это подразумевает минимализм ингредиентов, использование только натуральных компонентов без химических добавок, а в отдельных случаях — полное отсутствие сахара, глютена и лактозы. Продукция позволяет покупателям соблюдать рацион без потери вкуса и времени на приготовление пищи.

«Мы видим растущий интерес покупателей к сбалансированному питанию и продуктам с чистым составом», — заявила директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток» Ольга Кормина. Она подчеркнула, что запуск новой линейки «Перекресток Select х Зеленая линия» позволяет предложить клиентам удобные решения для ежедневного рациона. По словам Корминой, компания продолжит развивать ассортимент функциональных продуктов, делая их доступными для повседневного питания. Ранее ретейлер зафиксировал рост спроса на категорию готовых блюд в крупных городах России.

