В рядах ВСУ заметили женщин-велосипедисток

Российский FPV-дрон заметил сражающуюся в рядах ВСУ женщину на велосипеде

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали замечать женщин на велосипедах. На это указали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

«ВСУ начали отправлять на штурм женщин на велосипедах», — отмечается в публикации.

Женщину, сражающуюся в рядах ВСУ, заметил российский FPV-дрон. На кадрах, представленных в посте, видно, как дрон заметил украинскую женщину-штурмовика, которая ехала по дороге на велосипеде и потом пыталась скрыться от беспилотника в овраге.

Ранее на Украине стали замечать уличные баннеры, на которых женщин агитировали пойти служить в ВСУ. На плакатах написано: «Защита Украины — это не женское дело?»