В США отреагировали на отказ союзников помочь в операции против Ирана

Уолтц: Отказ союзников помочь США с Ираном скажется на отношениях

Нежелание союзников Соединенных Штатов помочь в операции против Ирана скажется на их отношениях с Вашингтоном. Об этом в ходе слушаний в Сенате сообщил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.

Он подчеркнул, что Штаты не просили союзников задействовать сухопутные силы, а обращались лишь с просьбами дать право на пролет авиации и предоставить свои базы.

«Я не считаю такие просьбы несправедливыми, и, безусловно, это повлияет на отношения в дальнейшем», — высказался дипломат.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что президент США Дональд Трамп не станет выводить страну из НАТО после отказа союзников бомбить Иран — вместо этого он усилит на них давление, чтобы те повысили расходы на оборону.