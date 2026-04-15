Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 16 апреля 2026

В США отреагировали на отказ союзников помочь в операции против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Нежелание союзников Соединенных Штатов помочь в операции против Ирана скажется на их отношениях с Вашингтоном. Об этом в ходе слушаний в Сенате сообщил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.

Он подчеркнул, что Штаты не просили союзников задействовать сухопутные силы, а обращались лишь с просьбами дать право на пролет авиации и предоставить свои базы.

«Я не считаю такие просьбы несправедливыми, и, безусловно, это повлияет на отношения в дальнейшем», — высказался дипломат.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что президент США Дональд Трамп не станет выводить страну из НАТО после отказа союзников бомбить Иран — вместо этого он усилит на них давление, чтобы те повысили расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон прокомментировал сообщения о подготовке к новой военной операции

    Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

    Сенат США принял решение о полномочиях Трампа бить по Ирану

    Член Конгресса США обвинила Пентагон в сокрытии правды об инопланетянах

    Раскрыта неожиданная причина болезней сердечных клапанов

    В США отреагировали на отказ союзников помочь в операции против Ирана

    Центробанки мировых держав начали распродавать золото

    Трамп пожаловался на союзников из-за Ормузского пролива

    «Бавария» победила «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

    Песков описал ситуацию в Ормузском проливе словами «мы не знаем»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok