05:22, 16 апреля 2026Мир

В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

Шумер: Отклонение резолюции о запрете ударов по Ирану угрожает переговорам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Отклонение резолюции, запрещающей президенту США Дональду Трампу наносить новые удары по Ирану без одобрения Конгресса, угрожает переговорам. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

«В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле, республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что демократы будут работать над повторением голосования по этой резолюции, несмотря на противодействие республиканцев.

Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Названы неожиданные нюансы кроссовера Geely

    Россиян предупредили об опасном типе Telegram-ботов

    Россиянин описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху»

    В Москве появится новый пешеходный мост

    В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

    Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

    В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в купальнике

    Командир ВСУ каждый месяц забирал деньги у солдат

    В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

    Все новости
