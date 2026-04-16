Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

14:31, 16 апреля 2026

El País: Испания рекордно нарастила импорт российского СПГ на фоне войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vincent West / Reuters

По итогам марта суммарные объемы закупок Испанией сжиженного природного газа (СПГ) из России достигли рекордной отметки на фоне масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом сообщает местная газета El País.

За первый месяц весны один из важнейших покупателей российского СПГ нарастил его закупки примерно до 9,8 тысячи гигаватт-часов. Достигнутый результат оказался рекордным за месяц за всю историю статистических наблюдений. В годовом выражении импорт увеличился примерно на 123 процента. Нынешние темпы роста закупок оказались выше, чем во время предыдущего энергетического кризиса, затронувшего королевство в 2023 году, после начала боевых действий на Украине.

Нынешний стремительный рост импорта эксперты связывают с блокировкой Ормузского пролива и временной приостановкой добычи в Катаре. На этом фоне Испания резко нарастила закупки топлива у альтернативных поставщиков, одним из главных в итоге стала Россия.

В 2023-2024 годах Испания наряду с Бельгией и Францией считалась крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе. Однако эта тенденция начала постепенно сходить на нет в 2025-м на фоне планов властей Евросоюза (ЕС) по ускоренному отказу от основных видов энергоресурсов из РФ.

Нынешний рост поставок, скорее всего, не окажется долгосрочной тенденцией. Уже со следующего года ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведет зависимость от российских энергоресурсов к нулю. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).

