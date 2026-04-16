Вэнса уличили в постоянных звонках Нетаньяху с отчетом по переговорам

Маранди: Во время переговоров Вэнс постоянно звонил Нетаньяху и передавал отчеты

Во время переговоров в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс постоянно звонил в премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и передавал отчеты. В этом его уличил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди, сообщает Press TV.

«Я думаю, любой американец должен быть оскорблен и шокирован тем, что вице-президент США отчитывается перед этой ничтожной колонией», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что во время переговоров иранская сторона ни разу не связалась с Ираном, только перед поездкой в ​​Исламабад глава переговорной группы, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, поговорил с аятоллой Моджтабой Хаменеи, согласовал рамки переговоров, после чего отправился на переговоры.

По его словам, Нетаньяху фактически предотвратил сделку, которая была в интересах США, поскольку закрытие Ормузского пролива скоро приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что блокада Ормузского пролива Вашингтоном может спровоцировать срыв режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами.