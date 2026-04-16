Возле российского детсада подожгли электрощиток

15:54, 16 апреля 2026

Возле детского сада в Петербурге подожгли электрощиток
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Возле детского сада № 80 в Санкт-Петербурге 16 апреля подожгли электрощиток — мужчина, шедший в садик за ребенком, заметил огонь и самостоятельно потушил его при помощи старшего сына, передает 78.ru.

По его словам, он увидел у столба подозрительного человека с рюкзаком. «Он нас сначала увидел, замешкался, потом поджег и резко побежал», — описал произошедшее мужчина.

Серьезного ущерба и пострадавших удалось избежать. По словам петербуржца, поджигатель может быть подростком. В полицию свидетель пока не обращался.

В марте в Москве подросток поджег автозаправочную станцию и сам загорелся от ее пламени. По предварительным данным, он пошел на преступление из-за неизвестных, которые в мессенджере угрожали расправиться с его семьей.

