16 апреля 2026

Врач назвал неожиданную причину проблем в интимной жизни

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях напряжение в отношениях возникает не из-за ссор или охлаждения чувств, заявил ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович. Неочевидный фактор проблем в интимной жизни он назвал «Ленте.ру».

Врач считает, что одной из причин проблем в отношениях может стать храп. «Оба человека лишаются полноценного качественного сна. Люди просыпаются уставшими, быстрее раздражаются, хуже реагируют друг на друга. Когда недосып становится постоянным, нарушаются эмоциональная близость и сексуальное влечение. Многие люди не связывают качество интимной жизни с тем, как человек дышит ночью. Хотя связь здесь вполне прямая», — отметил Карпович.

Он добавил, что иногда за храпом скрывается апноэ — остановки дыхания во сне, из-за которых организм регулярно сталкивается с нехваткой кислорода. Если это происходит каждую ночь, постепенно падает уровень тестостерона, уменьшается запас сил, появляется постоянная вялость. Из-за этого у мужчин и женщин может снижаться либидо, а сама интимная жизнь становится хуже, подчеркнул ринохирург.

Врач добавил, что при хронической нехватке кислорода человек нередко чувствует себя истощенным и менее энергичным даже после достаточного количества сна. Это отражается и на общем самочувствии, и на отношениях внутри пары, предупредил Карпович.

Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал о главной опасности храпа. По его словам, в некоторых случаях храп переходит в апноэ, при котором дыхание временно останавливается, иногда сотни раз за ночь, что приводит к нехватке кислорода.

