20:10, 16 апреля 2026

Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявления лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра об отношениях с Россией, сделанные до его вступления в должность премьер-министра, комментировать бесполезно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока политические деятели находятся в предвыборном кураже, который до того момента, пока они не вступили официально в должность, продолжает иметь над ними некую власть, комментировать это бесполезно», — отметила дипломат.

По ее словам, оценку заявлениям Мадьяра можно будет давать после того, как он вступит в должность премьера и сформулирует свои подходы к внешней политике, в том числе по вопросам двусторонних отношений с Россией.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии намерено и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. При этом он подчеркнул, что Будапешт прекратит блокировать выделение Украине кредита Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро.

