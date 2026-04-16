Заявивший о выходе из ЕАЭС спикер парламента Армении встретился с Матвиенко

Спикер парламента Армении Симонян встретился с Матвиенко в Турции

Спикер парлмента Армении Ален Симонян встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Турции на полях 152-й ассамблеи межпарламентского союза. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа республики.

На фотографиях видно, что Симонян провел разговор с Матвиенко, а также со спикером Милли Меджлис Азербайджана Сахибой Гафаровой. «Делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, находящимся с рабочим визитом в Стамбуле, участвует в работе пленарного заседания 152-й ассамблеи Межпарламентского союза», — говорится в пресс-релизе.

В ходе мероприятия Сахиба Гафарова передала привет Валентине Матвиенко от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спикер азербайджанского парламента также отметила развитие отношений между Москвой и Баку в позитивном ключе.

Ранее Ален Симонян сделал заявление, что Армения примет решение об окончательном выходе из ЕАЭС, ОДКБ и остальных структур лишь в случае повышении цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий не исключен, но маловероятен.