Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 16 апреля 2026

Заявивший о выходе из ЕАЭС спикер парламента Армении встретился с Матвиенко

Спикер парламента Армении Симонян встретился с Матвиенко в Турции
Алевтина Запольская

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер парлмента Армении Ален Симонян встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Турции на полях 152-й ассамблеи межпарламентского союза. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа республики.

На фотографиях видно, что Симонян провел разговор с Матвиенко, а также со спикером Милли Меджлис Азербайджана Сахибой Гафаровой. «Делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, находящимся с рабочим визитом в Стамбуле, участвует в работе пленарного заседания 152-й ассамблеи Межпарламентского союза», — говорится в пресс-релизе.

В ходе мероприятия Сахиба Гафарова передала привет Валентине Матвиенко от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спикер азербайджанского парламента также отметила развитие отношений между Москвой и Баку в позитивном ключе.

Ранее Ален Симонян сделал заявление, что Армения примет решение об окончательном выходе из ЕАЭС, ОДКБ и остальных структур лишь в случае повышении цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий не исключен, но маловероятен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok