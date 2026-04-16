08:37, 16 апреля 2026

Заявление Трампа об Ормузском проливе вызвало недоумение в США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе вызвало недоумение. Эдвард Фишман, ранее возглавлявший в Госдепартаменте направление по санкциям в отношении России и Европы, в разговоре с CBS News назвал слова главы государства «сбивающими с толку».

«Сейчас преждевременно говорить, что Соединенные Штаты открыли Ормузский пролив. Пролив закрыт, и это нужно четко понимать», — заявил Фишман. По его словам, рынки предполагали, что Трамп в итоге отступит и попытается завершить конфликт.

Фишман пояснил, что для возобновления судоходства Тегеран должен согласиться открыть пролив, либо Вашингтону придется применить военную силу для его захвата. Ничего из этого пока не произошло, подчеркнул он.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Однако уже 15 апреля американский лидер выложил пост на странице в Truth Social, где заявил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко-крепко обнимет» его во время их предстоящей встречи в Пекине, которая запланирована на 14-15 мая.

    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Оценено влияние путешествий на ментальное состояние россиян

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Все новости
