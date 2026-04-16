Заявление Трампа об Ормузском проливе вызвало недоумение в США

В США назвали заявление Трампа об Ормузском проливе странным

Заявление президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе вызвало недоумение. Эдвард Фишман, ранее возглавлявший в Госдепартаменте направление по санкциям в отношении России и Европы, в разговоре с CBS News назвал слова главы государства «сбивающими с толку».

«Сейчас преждевременно говорить, что Соединенные Штаты открыли Ормузский пролив. Пролив закрыт, и это нужно четко понимать», — заявил Фишман. По его словам, рынки предполагали, что Трамп в итоге отступит и попытается завершить конфликт.

Фишман пояснил, что для возобновления судоходства Тегеран должен согласиться открыть пролив, либо Вашингтону придется применить военную силу для его захвата. Ничего из этого пока не произошло, подчеркнул он.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Однако уже 15 апреля американский лидер выложил пост на странице в Truth Social, где заявил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко-крепко обнимет» его во время их предстоящей встречи в Пекине, которая запланирована на 14-15 мая.