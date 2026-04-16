14:03, 16 апреля 2026

Жена Алексея Воробьева показала фото с их тайной свадьбы в честь годовщины

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aidagarifullina

Жена российского певца Алексея Воробьева оперная певица Аида Гарифуллина показала фото с их тайной свадьбы в честь годовщины. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист предстал на снимке в классическом брючном костюме черного цвета с галстуком-бабочкой. В свою очередь, его избранница позировала в белом корсетном макси-платье, с распущенными волосами и серебристыми украшениями.

Также исполнительница показала их руки с обручальными кольцами и снимок на фоне салюта. «Год рядом с тобой, а впереди еще целая жизнь. 15.04.2025», — указала в подписи Гарифуллина.

В феврале 2025 года Алексей Воробьев перечислил требования к будущей невесте. «Ищу невесту. Умную, красивую, желательно талантливую. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном корпусе, без рестайлинга, обвеса и тюнинга», — объявил он.

