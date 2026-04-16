03:01, 16 апреля 2026

Женщина решила выйти замуж за осужденного убийцу за две недели до его казни

Британка решила выйти замуж за убийцу из США за две недели до его казни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Британка Тиана Красничи приехала в США, чтобы выйти замуж за приговоренного к казни убийцу. Об этом пишет People.

В 2008 году 19-летнего Джеймса Броднакса осудили за расправу над двумя мужчинами. 31-летняя Красничи познакомилась с Броднаксом во время работы над магистерской диссертацией. Несколько месяцев женщина интервьюировала его, пока не поняла, что влюбилась. «Он очень умный, у него грамотная речь, он уважает других людей, — объяснила Красничи. — Хотите — верьте, хотите — нет, но у него есть моральные принципы».

Теперь британка уверена, что Броднакс ни в чем не виноват. В интернете выложены несколько петиций с требованием пересмотреть дело мужчины. Защитники Броднакса заявляют, что он стал жертвой расизма. Его двоюродный брат и соучастник сознался, что именно он расправился с теми мужчинами. Однако суд не принял его показания, ссылаясь на то, что Броднакс признал вину после ареста. Красничи считает, что в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому его слова не могут быть внесены в дело. Апелляционный суд Техаса с ней не согласился. 30 апреля Броднаксу должны сделать смертельную инъекцию. Красничи решила, что сыграет с любимым свадьбу вопреки всему за две недели до этого.

При этом даже на церемонии она не сможет прикоснуться к Броднаксу. Он будет отделен от нее стеклом. Жених и невеста просто прочитают клятвы перед священником и разойдутся. По словам Красничи, это займет около 20 минут.

Красничи сказала, что, если Броднакса действительно казнят, она будет присутствовать при экзекуции.

Ранее сообщалось, что жительница Норвегии Верона Фогарти рассказала, как вышла замуж за американского заключенного, несмотря на недолгое знакомство. Церемония бракосочетания прошла в тюрьме в комнате для свиданий.

