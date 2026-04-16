Женщинам раскрыли способы сделать оральный секс лучше

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексотерапевт Холли Ричмонд подсказала женщинам неочевидные способы сделать оральный секс лучше и доставить мужчинам больше удовольствия. Ее слова цитирует Women's Health.

В первую очередь Ричмонд посоветовала проверить, обрезан ли пенис партнера. По ее словам, если крайняя плоть удалена, то практически любая стимуляция головки будет приятна, но у мужчин без обрезания интенсивные ласки в этой зоне могут вызывать дискомфорт и даже боль. Она пояснила, что это происходит из-за более высокой чувствительности.

При этом Ричмонд посоветовала не осторожничать во время орального секса слишком сильно. Она отметила, что большинство женщин боятся сжимать пенис, так как им кажется, что ощущение будет таким же неприятным, как при чрезмерном давлении на клитор. Однако сексотерапевт уверяет, что этого не произойдет. Хотя некоторые мужчины чувствительнее других, как правило, сдержанность в прикосновениях не нужна.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Чтобы лучше понять реакцию партнера на ласки, Ричмонд посоветовала спросить его об этом в процессе. Она уточнила, что вопросы должны быть короткими и требующими односложного ответа. «Если вы проявляете любопытство, ваш партнер почувствует, что его удовольствие для вас важно. А это всегда выигрышный вариант», — заявила специалистка.

Ранее сексолог Ольга Василенко назвала ошибку в сексе, которая не позволяет женщинам достичь оргазма. По ее мнению, не испытывают удовольствия женщины, которые ожидают, что мужчина должен сам догадаться, как довести их до оргазма.

