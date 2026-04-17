17 апреля в мире отмечают День гемофилии — праздник, который заставляет задуматься о собственном здоровье. Также в разных странах празднуют Международный день денег, напоминающий о том, что не все в жизни крутится вокруг богатства. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 17 апреля в России и мире, какие приметы связаны с этим днем, а также кто из знаменитостей родился 17 числа.

Праздники в России

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

17 апреля 1991 года в России был сформирован совет ветеранов внутренних дел и внутренних войск. Однако официально праздник в честь ветеранов МВД установили только через 20 лет — в 2010 году. Таким образом российские власти решили подчеркнуть важную роль ветеранского движения в деятельности Министерства внутренних дел.

В этот день для ветеранов МВД организуют застолья в региональных отделениях Совета. Виновники торжества вспоминают служебные подвиги и рабочие истории, а также получают поздравления от близких и родных.

Праздники в мире

Фото: РИА Новости

Всемирный день гемофилии

Гемофилия — это тяжелое генетическое заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Болезнь проявляется обильными кровотечениями даже из-за малейшего пореза. Также могут происходить кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы. Известно, что от этого недуга страдал цесаревич Алексей, сын последнего русского императора Николая II. Гемофилию он унаследовал по материнской линии от английской королевы Виктории.

Праздник, призванный напомнить об этом тяжелом, неизлечимом генетическом заболевании учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно со Всемирной федерацией гемофилии (ВФГ). Дату выбрали не случайно: 17 апреля родился Фрэнк Шнайбель — основатель ВФГ.

Всемирный день денег

17 апреля во всем мире отмечается День денег, праздник связанный с одним из ключевых событий в истории человечества. Считается, что именно 17 апреля много столетий назад была совершена первая сделка купли-продажи: люди продали товар за деньги, а не в обмен на шкуры, драгоценные камни или другую ценность. Правда, в каком именно веке это произошло — неизвестно.

День денег — праздник неофициальный, но очень важный: он призывает задуматься о том, какое значение люди придают деньгам и не забывают ли они о чем-то важном в погоне за прибылью.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 апреля

День независимости Сирии;

День поэзии хайку;

День сырных шариков в США;

День женщин в Габоне.

Какой церковный праздник 17 апреля

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

17 апреля православные христиане вспоминают Иосифа Песнописца — святого, жившего в IX веке, который еще в 15 лет отказался от земных удовольствий и посвятил себя богу, уйдя в монастырь.

Несмотря на гонения со стороны иконоборцев, святой Иосиф оставался тверд в своей вере. Шесть лет он провел в заключении, более 11 лет — в изгнании. Всю свою жизнь святой посвятил служению Богу и написанию богослужебных канонов и песнопений — из-под его пера вышло не менее 211 произведений.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 апреля

День Иконы Божией Матери Живоносный Источник;

День памяти преподобного Иосифа Многоболезного;

День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского;

День памяти преподобного Зосимы Палестинского.

Приметы на 17 апреля

Если первые листья раскрылись на ольхе — лето будет дождливое. А если на березе — сухое;

Если ветер пришел с севера — это к дождю;

Сон в ночь на 18 апреля сбудется через 12 дней.

Кто родился 17 апреля

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Валерия (58 лет)

Российская певица Валерия родилась в 1968 году в городе Аткарске под Саратовом. Несмотря на то что ее родители были связаны с музыкой (отец возглавлял музыкальную школу, а мать преподавала игру на фортепиано), они хотели, чтобы дочь стала учительницей истории. Однако Валерия выбрала другой путь и поступила в Гнесинку.

Кстати, настоящее имя исполнительницы — Алла, псевдоним Валерия она взяла в начале 90-х по совету продюсера, а позже и мужа Александра Шульгина.

Певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм родилась в 1974 году в Великобритании. Наибольшую популярность Бекхэм получила в 90-е, когда стала частью популярной девичьей группы Spice Girls. В 1999 году Виктория вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. Сейчас бывшая участница Spice Girls развивает свой бренд одежды и другие бизнес-проекты.

