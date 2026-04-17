Россиянам назвали самый лучший способ вылечить аллергию

Биолог Баранова назвала АСИТ лучшим способом вылечить аллергию

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) является лучшим способом вылечить аллергию. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Самое лучшее — это так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Человеку дают маленькие микроскопические количества аллергена, потом побольше, потом еще больше. Это как вакцинация против аллергии. Но она действует не всю жизнь, а один-два сезона. И начинать ее нужно до начала сезона», — объяснила биолог.

Она подчеркнула, что АСИТ будет работать только в том случае, если человек точно выяснил, на пыльцу каких конкретно деревьев у него аллергия. Баранова отметила, что зачастую у людей наблюдается аллергическая реакция на березу. Терапию можно делать только после того, как будет определен конкретный аллерген, иначе она может оказаться неэффективной.

box#4272792

Ранее стала известна главная особенность сезона аллергии в 2026 году. По словам врача аллерголога-иммунолога, отличительной чертой в этом году стала ранняя весна, из-за которой цветение началось раньше, чем обычно.