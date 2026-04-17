12:20, 17 апреля 2026Мир

Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» загорелся

Пожар произошел на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» на базе ВМС США в Норфолке
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: US NAVY / Reuters

На атомном авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» во время технического обслуживания на базе Военно-морских сил (ВМС) США в Норфолке произошел пожар. Об этом сообщает USNI News.

Отмечается, что экипаж корабля и сотрудники военно-морской верфи локализовали и потушили возгорание, однако в результате пожара пострадали трое моряков.

По словам представителя командования, медицинская служба корабля оказала им помощь, и они вернулись к своим обязанностям.

Ранее пожар произошел на авианосце США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и принимавшем участие в операции против Ирана.

