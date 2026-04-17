Беременную россиянку на приеме у врача отчитали за нижнее белье

Россиянка Александра из Краснодара пожаловалась, что на приеме у врача ее отчитали за нижнее белье. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам пользовательницы сети в никнеймом frolsashha, сотрудники женской консультации на приеме возмутились моделью ее трусов. При этом блогерша уточнила, что речь шла о бесшовных танга. «Ни за анализы, ни за вес, хотя у меня очень низкое железо. Но нет! Мы отчитываем меня за трусы и говорим: "Трусики-то надо менять!"» — процитировала пациентка.

Пользователи сети поддержали Александру в комментариях под постом. «Ну неужели кого-то еще отчитали за трусы, я думала, это эксклюзивно для меня было», «Было! Только с формулировкой "если хотите родить живого ребенка — нужно носить другие трусы"», «Всю беременность ходила в стрингах! Остальные трусы просто не переношу на дух», — поделились опытом они.

