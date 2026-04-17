21:10, 17 апреля 2026

В Турции заявили об активизации переговорного процесса по Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция активизирует переговорный процесс по Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Анкара участила контакты со сторонами для достижения устойчивого мира.

«Турция продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения войны между Украиной и Россией», — уточнила канцелярия турецкого лидера.

Ранее Турция подтвердила готовность обеспечить проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне.

