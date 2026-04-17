Поддубный: Европа использует Украину в качестве людского ресурса

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Европа не поменяет вектор своей политики и продолжит идти на эскалацию конфликта, оставаясь одной из сторон в противостоянии России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Европейские либералы потеряли частично поддержку американских демократов, и там тоже думают о реванше. Ситуация-то не меняется, и Европа в этом конфликте одна из сторон, она будут продолжать [идти на эскалацию]», — сказал он. По его словам, действия европейских лидеров привели к началу спецоперации. Поддубный также обвинил Европу в использовании Украины в качестве людского ресурса.

Ранее Минобороны России отреагировали на действия Европы и Украины. В ведомстве отметили, что европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.