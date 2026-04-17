05:06, 17 апреля 2026Мир

Иран поднял министра войны США на смех после конфуза в Пентагоне

Посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета из-за молитвы из фильма Тарантино
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Посольство Ирана в Турции подняло министра войны США Пита Хегсета на смех после конфуза в Пентагоне, где он по ошибке процитировал молитву не из библии, а из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Пост разместили на странице дипломатической миссии в соцсети Х.

Хегсет упомянул эту фразу, говоря о спасательной операции летчиков США в Иране. Он выдал монолог из фильма за библейскую молитву.

«Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — высмеяли министра вйны США в иранском посольстве.

