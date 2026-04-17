03:48, 17 апреля 2026Мир

Хегсет: США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость»
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Минфин Соединенных Штатов запустил еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить его к «мужрому выбору», заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге, передает РИА Новости.

««Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию "Экономическая ярость" (Economic Fury), максимально усиливая экономическое давление», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, войска США уже однажды перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность повторить это снова «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».

Ранее глава Пентагона Хегсет случайно процитировал Квентина Тарантино вместо Библии. Речь о фразе, придуманной режиссером для фильма «Криминальное чтиво».

    Последние новости

    «Они по-прежнему не на коленях». Премьер Словакии усомнился в возможности ослабить Россию

    Россиянам назвали безопасное количество шашлыка

    Huawei выпустит часы со встроенными наушниками

    На Западе отреагировали на слова Медведева о БПЛА

    В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

    Ракету с космическими аппаратами для Минобороны запустили с Плесецка

    Ученые подключили датчики к гениталиям волонтеров и показали видео со спариванием животных

    В сети восхитились фигурой 48-летней россиянки на видео

    Женщина вызвала раздражение мужа-повара одной просьбой

    США начали новую операцию против Ирана

    Все новости
