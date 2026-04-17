Хегсет: США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость»

Минфин Соединенных Штатов запустил еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить его к «мужрому выбору», заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге, передает РИА Новости.

««Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию "Экономическая ярость" (Economic Fury), максимально усиливая экономическое давление», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, войска США уже однажды перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность повторить это снова «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».

