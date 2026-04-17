18:59, 17 апреля 2026

Лукашенко предсказал сценарий нападения США на Россию

Лукашенко: США не победят Россию лишь ракетами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

США не сможет победить Россию лишь ракетами, пример Ирана это прямо показал. Такой сценарий развития событий предсказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Рику Санчесу.

«Россия — огромная территория, [США] там ничего не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал», — рассказал политик.

Лукашенко отметил, что после конфликта с Ираном Вашингтон считается не только с Россией, но и Китаем. Отдельно белорусский лидер подчеркнул необходимость для США учитывать интересы других стран, имеющих свою позицию. К ним он отнес и страны западного полушария.

В том же интервью Александр Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. По его словам, в республике демократии «во сто крат» больше, чем за океаном.

