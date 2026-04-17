Молдавия объявила командование российских войск в Приднестровье нежелательными лицами

Спикер парламента Молдавии Гросу: командование ОГРВ находится в ПМР незаконно

Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами, поскольку его представители находятся на территории Молдавии незаконно. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине — Российская армия нелегально находится на территории Молдавии. Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой», — сказал он.

Нежелательными лицами были признаны командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, а также начальник Генерального штаба ОГРВ Марат Ярулин и Алексей Богомолов.

Ранее посол Украины в Кишиневе Паун Роговей сообщил, что Вооруженные силы республики заминировали приднестровский участок границы с Молдавией. По словам дипломата, такие меры были приняты в связи с присутствием в непризнанном Приднестровье военного контингента России.