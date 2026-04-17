10:27, 17 апреля 2026

Мужчина рассказал о тяжелом последствии орального секса

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Проживающий в Шотландии 62-летний Джефф Брэдфорд рассказал, что боль в горле, которую он испытывал несколько месяцев, оказалась тяжелым заболеванием, вызванным передающейся половым путем инфекцией. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

По словам Брэдфорда, сначала он не придал значения симптомам и считал, что дискомфорт вызван пылью во время ремонта. Однако спустя несколько недель врачи обнаружили у него опухоль, а позже диагностировали рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Специалисты объяснили, что этот вирус может годами находиться в организме без проявлений.

Мужчина признался, что диагноз стал для него полной неожиданностью. «Я был в шоке, когда мне сказали, что это связано с вирусом и может быть последствием орального секса», — рассказал Брэдфорд. Он добавил, что не подозревал о рисках, связанных с таким опасным заболеванием.

После операции и длительного лечения, включавшего химиотерапию и радиотерапию, Брэдфорду удалось добиться ремиссии. Теперь он призывает внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать симптомы, особенно если они не проходят в течение нескольких недель.

Ранее жительница США Эйлин Макгилл Фокс рассказала, что после измены мужа заболела тремя видами рака. По ее словам, все три заболевания были связаны с ВПЧ.

