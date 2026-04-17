13:36, 17 апреля 2026Силовые структуры

Мужчину наказали за опасный трюк в московском метро

Москвича арестовали на 10 суток за прыжок на крышу поезда в метро
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд арестовал на десять суток 37-летнего мужчину, который прыгнул на крышу электропоезда в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Все произошло на станции метро «Таганская». Злоумышленник поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила и спрыгнул на прибывающий поезд. С крыши ему помог спуститься один из пассажиров.

После опасного трюка мужчину быстро задержали. На него составили протокол по части 3 статьи 11.15.1 («Нарушение требований транспортной безопасности») КоАП РФ.

Ранее молодой человек нашел оригинальный способ проехаться в московском метро, за что получил девять суток ареста.

    Последние новости

    Появились подробности о последствиях атаки ВСУ на морской терминал на юге России

    На Украине заявили о появлении нужных карт в отношениях с Трампом

    В России предложили ввести новый налоговый вычет для некоторых граждан

    Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным

    На перехваченных дронах ВСУ заметили загадочный груз

    Серийный убийца признался в расправе над восемью жертвами

    Сроки восстановления добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке оценили

    Раскрыт план по превращению бывшего СИЗО «Кресты» в спа

    Россиянам рассказали об уходе на удаленку при аллергии

    На Украине анонсировали визит американской переговорной группы

    Все новости
