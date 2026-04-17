Мужчину наказали за опасный трюк в московском метро

Москвича арестовали на 10 суток за прыжок на крышу поезда в метро

Суд арестовал на десять суток 37-летнего мужчину, который прыгнул на крышу электропоезда в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Все произошло на станции метро «Таганская». Злоумышленник поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила и спрыгнул на прибывающий поезд. С крыши ему помог спуститься один из пассажиров.

После опасного трюка мужчину быстро задержали. На него составили протокол по части 3 статьи 11.15.1 («Нарушение требований транспортной безопасности») КоАП РФ.

Ранее молодой человек нашел оригинальный способ проехаться в московском метро, за что получил девять суток ареста.