Назван главный враг благополучия в пожилом возрасте

09:29, 17 апреля 2026

Психиатр Маркос назвал изоляцию главным врагом благополучия в пожилом возрасте
Илья Пятыго

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Утверждение, будто старость является несчастливым этапом жизни, не соответствует действительности, заявил психиатр Луис Рохас Маркос. Главного врага благополучия в пожилом возрасте он назвал в разговоре с изданием ABC.

Маркос отметил, что на психическом здоровье пожилых людей негативно сказывается изоляция. Чтобы сохранить душевное равновесие, им необходимо регулярно общаться и ощущать собственную пользу, например, благодаря волонтерству или хобби, пояснил доктор.

Более того, социализироваться можно благодаря романтическим знакомствам, продолжил специалист. «Пожилые люди тоже хотят получать удовольствие от секса. Ошибочно думать, что они ничего не чувствуют и не страдают», — подчеркнул он. Врач осудил коллег, считающих, что потеря сексуального желания с возрастом является нормой.

«Большинство взрослых в возрасте от 75 до 85 лет испытывают оргазмы пару раз в месяц. Наука продвинулась вперед, и мужчины, например, могут принимать те таблетки, которые, как мне сказали, синего цвета, потому что я о них никогда не слышал», — пошутил 82-летний Маркос, говоря о препаратах для усиления потенции.

Ранее психиатр Эдуард Холодов рассказал, как антидепрессанты влияют на сексуальную жизнь. Он предупредил, что из-за этих лекарств может снизиться либидо.

