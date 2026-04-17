Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 17 апреля 2026

Назван замедляющий возрастное ухудшение памяти у женщин фактор

Menopause: Длительный репродуктивный период связан с замедлением снижения памяти
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Akaranan / Shutterstock / Fotodom

Более длительный репродуктивный период может быть связан с более медленным снижением когнитивных функций. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 14 тысяч женщин. Результаты опубликованы в журнале Menopause.

Под репродуктивным периодом ученые понимают время между началом менструаций и наступлением менопаузы. Этот промежуток отражает длительность воздействия эстрогенов — гормонов, которые, как предполагается, играют важную роль в поддержании работы мозга. Поскольку у женщин когнитивное снижение часто происходит быстрее, чем у мужчин, исследователи давно пытаются понять влияние гормонов на этот процесс.

Анализ более чем 30-летних наблюдений показал, что женщины с более длительным репродуктивным периодом в среднем лучше сохраняли память и другие когнитивные функции с возрастом. При этом использование гормональной терапии, даже в первые годы после менопаузы, не показало значимого влияния на состояние когнитивных способностей.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают необходимость вмешательства в гормональную систему, но помогают лучше понять механизмы старения мозга. По их словам, естественные факторы, связанные с гормональным фоном, могут играть более важную роль в сохранении когнитивного здоровья, чем считалось ранее.

Ранее ученые выяснили, что высокое потребление соли ускоряет ухудшение памяти у мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok