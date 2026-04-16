Раскрыта неожиданная причина ускоренного ухудшения памяти

NA: Высокое потребление соли ускоряет ухудшение памяти у мужчин

Высокое потребление соли может ускорять ухудшение памяти. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging (NA).

В исследовании приняли участие 1208 человек, за которыми наблюдали в течение шести лет. Ученые оценивали их рацион и изменения когнитивных функций. Оказалось, что у мужчин с более высоким потреблением натрия память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто употреблял меньше соли. У женщин такой связи обнаружено не было.

Речь идет об эпизодической памяти — способности запоминать личные события и детали повседневной жизни. Именно этот тип памяти часто страдает одним из первых при возрастных когнитивных нарушениях.

Авторы предполагают, что избыток соли может способствовать воспалению в мозге, повреждению сосудов и ухудшению кровоснабжения. По их мнению, контроль потребления соли может стать одним из простых способов замедлить возрастное ухудшение памяти, однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что жизнь в районе с хорошей инфраструктурой замедляет возрастную потерю памяти.