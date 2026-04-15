Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:19, 15 апреля 2026

Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

SSM: Жизнь в районе с хорошей инфраструктурой замедляет возрастную потерю памяти
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Условия жизни могут напрямую влиять на скорость ухудшения памяти в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского Университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Science & Medicine (SSM).

Исследователи проанализировали данные 2763 человек старше 60 лет и проследили, как меняются их когнитивные функции со временем. Особое внимание уделялось окружающей среде: наличию поблизости музеев, библиотек, медицинских учреждений, общественного транспорта и доступу к интернету. Для этого ученые использовали специальный индекс, отражающий «поддержку для мозга» со стороны городской инфраструктуры.

Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Выяснилось, что у людей, живущих в районах с большим количеством таких ресурсов, память и другие когнитивные способности снижались заметно медленнее. При этом на старте исследования различий между участниками не было — эффект проявлялся именно в динамике с возрастом.

Авторы объясняют результат тем, что развитая среда стимулирует умственную активность, социальные контакты и физическое движение. Все это, как считают ученые, помогает дольше сохранять когнитивное здоровье. Они отмечают, что развитие городской инфраструктуры может стать важным инструментом профилактики деменции и возрастных нарушений памяти.

Ранее ученые выяснили, что нарушение обоняния может быть ранним маркером болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok